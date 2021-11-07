وفد الجامعة العربية يلتقي حمدوك.. وحديث مطوّل حول التحديات الحالية

أعلنت الجامعة العربية أن وفدها التقى في الخرطوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وأجرى معه “حديثا مطولا” حول التحديات التي تواجه العملية الانتقالية والجهود المبذولة للحوار.

وأكد التلفزيون السوداني في وقت سابق اليوم أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استقبل وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية وصل إلى الخرطوم برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، بتكليف من أمين الجامعة أحمد أبو الغيط.

وأكدت الجامعة أن “هدف الزيارة يكمن في دعم الجهود الرامية إلى عبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار”.

يشار إلى أن قائد الجيش السوداني، “عبد الفتاح البرهان”، كان قد فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”.

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.