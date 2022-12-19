الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادر إيران

منذ ساعة واحدة
وكالة الطاقة الذرية

وكالة الطاقة الذرية

A A A
طباعة المقال

– أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا طهران اليوم الاثنين بعد أن أجروا محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، دون أن تذكر ما إذا كانوا عالجوا المأزق المتعلق بآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وقالت إن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة ماسيمو أبارو نائب المدير العام للضمانات أجرى محادثات مع مجموعات إيرانية واجتمع مع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

أضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص “التعاون والبرامج المشتركة المستقبلية إضافة إلى القضايا ذات الصلة بالضمانات”.

وقال إسلامي الأسبوع الماضي إنه يأمل أن تساعد الزيارة في حل القضايا العالقة بين الجانبين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي إن إيران فشلت في تفسير سبب وجود آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع غير معلنة والتي قالت الوكالة إنها أثرت على قدرتها على القول ما إذا كان العمل النووي الإيراني جزءا من مشروع للطاقة السلمية كما تؤكد طهران دائما.

ولا تزال هذه القضية تمثل عقبة كؤودا أمام إحراز تقدم في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى للحد من برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم المثير للجدل في مقابل رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوافق على سقف لأسعار الغاز
طلال خالد الأحمد
الكويت.. تعيين طلال الأحمد قائما بأعمال وزير الدفاع
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
رئيس وزراء ماليزيا يفوز بالتصويت على الثقة في البرلمان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هدف ميسي الذي أثار الجدل
كأس العالم قطر ٢٢
مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
دموع النجم كريستيانو رونالدو عقب الخسارة في المونديال
كأس العالم قطر ٢٢
"سانتوس فكّر في تحجيمه".. أسطورة مان يونايتد يتحدّث عن "دموع رونالدو"
كأس العالم قطر ٢٢
نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم