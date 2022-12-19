وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادر إيران

– أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا طهران اليوم الاثنين بعد أن أجروا محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، دون أن تذكر ما إذا كانوا عالجوا المأزق المتعلق بآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وقالت إن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة ماسيمو أبارو نائب المدير العام للضمانات أجرى محادثات مع مجموعات إيرانية واجتمع مع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

أضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص “التعاون والبرامج المشتركة المستقبلية إضافة إلى القضايا ذات الصلة بالضمانات”.

وقال إسلامي الأسبوع الماضي إنه يأمل أن تساعد الزيارة في حل القضايا العالقة بين الجانبين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي إن إيران فشلت في تفسير سبب وجود آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع غير معلنة والتي قالت الوكالة إنها أثرت على قدرتها على القول ما إذا كان العمل النووي الإيراني جزءا من مشروع للطاقة السلمية كما تؤكد طهران دائما.

ولا تزال هذه القضية تمثل عقبة كؤودا أمام إحراز تقدم في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى للحد من برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم المثير للجدل في مقابل رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.