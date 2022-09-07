وفد برلماني فرنسي يصل إلى تايوان

وصل وفد من البرلمانيين الفرنسيين إلى تايبيه، الأربعاء، في أول زيارة من نوعها يقوم بها ممثلون عن دولة أوروبية، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

ووصل الوفد المشترك بين الأحزاب، الذي يقوده السيناتور سيريل بيليفات، نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي، في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام إلى الجزيرة بدعوة من حكومة تايوان. وهذه هي المجموعة الرابعة من المشرعين الفرنسيين القادمين إلى تايوان خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء: “الوصول يدل تماما على الصداقة الجيدة بين تايوان وفرنسا”.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع نائب الرئيسة لاي تشينج تي، ورئيس المجلس التشريعي يو سي كون، وغيرهم من كبار المسؤولين لمناقشة قضايا تشمل الأمن الإقليمي، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز سلاسل التوريد الصناعية.

وردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان في أوائل أغسطس/ آب، أجرت الصين مناورات واسعة النطاق حول تايوان، تلتها جولة جديدة من التدريبات العسكرية.

وقالت رئيسة تايوان “تساي إينج وين” الثلاثاء إن الوضع لا يزال متوترا و”التهديدات الصينية لا تزال قائمة مثل توغل طائرات عسكرية صينية وحملات تضليل وطائرات بدون طيار وغيرها من التكتيكات”.

ولدى تايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان ودول أخرى.