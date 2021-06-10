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وفد حماس يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصري في القاهرة لبحث عدة ملفات

10 - يونيو - 2021
رئيس حركة حماس اسماعيل هنية

رئيس حركة حماس اسماعيل هنية

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التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له، بوزير المخابرات العامةالمصري عباس كامل في القاهرة.

وقالت حركة حماس في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة التقوا عباس كامل، وتم بحث العديد من القضايا، وخاصة تثبيت نتائج ”معركة سيف القدس“ (الحرب الأخيرة على غزة)، وخاصة في القدس والأقصى، وتعزيز الإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني.

وقال البيان: إنه تم التأكيد على تعزيز العلاقة مع مصر الشقيقة وسبل تطويرها، واضطلاع مصر بعدد من الملفات المهمة على المستوى الفلسطيني، وتوجيه عميق الشكر لمصر ومواقفها قبل وأثناء وبعد معركة سيف القدس، وجهودها في وقف العدوان وإعادة الإعمار.

وبحث خلال اللقاء سبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز وحدته الداخلية، بحسب البيان.

والثلاثاء، أعلنت ”حماس“ وصول هنية إلى القاهرة، على رأس وفد من قيادتها، تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في ”مختلف التطورات السياسية والميدانية“.

وفي 30 و31 مايو/ أيار الماضي، أجرى كامل زيارة لكل من تل أبيب ورام الله وغزة، عقد خلالها لقاءات مع المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية و“حماس“.

وتمحورت لقاءات كامل حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، الذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/أيار الماضي، بوساطة مصرية.

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