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وفد سعودي يتوجه للصين دون ولي العهد نظراً لمرض الملك سلمان

منذ 28 دقيقة
العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز

العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز

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 قالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية سترسل وفدا يضم وزير الاستثمار في المملكة إلى الصين هذا الأسبوع، حيث تبحث أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم عن تمويل أجنبي لتحولها الاقتصادي الطموح.

وقال مصدران آخران على اطلاع بالزيارة إنه كان من المتوقع أن يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة والحاكم الفعلي، الوفد إلى الصين بعد زيارة اليابان. لكنه، مع ذلك، سيبقى في الرياض بعد خضوع والده الملك سلمان لعلاج طبي في السعودية من التهاب الرئة، وهو المرض الذي جعل ولي العهد يؤجل زيارة اليابان التي كانت مقررة في الفترة من 20 إلى 23 مايو أيار.

 

    المصدر :
  • رويترز

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