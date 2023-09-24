الأحد 9 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد سعودي يزور الضفة الغربية هذا الأسبوع

منذ 37 دقيقة
مقر السلطة الفلسطينية في رام الله

مقر السلطة الفلسطينية في رام الله

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول فلسطيني إن من المقرر أن يزور وفد سعودي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هذا الأسبوع وسط مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.

وأضاف المسؤول أن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين الذي عُين الشهر الماضي.

تأتي الزيارة بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إن جهودا جارية من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن التطبيع لا يزال بعيد المنال لأن من المتوقع أن يتضمن اتفاقا دفاعيا مع واشنطن وبرنامجا نوويا مدنيا للسعودية.

ومن بين المسائل التي يتعين تسويتها أيضا القضية الفلسطينية والدعوات إلى إحياء عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين.

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014 وتدهورت العلاقات بين الجانبين وسط موجة من العنف.

وقال عباس الأسبوع الماضي إنه لن يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط قبل منح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة في حين دعا وزير الخارجية السعودي أيضا إلى إحياء هدف حل الدولتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فرنسا
فرنسا تتعهد باستثمار 150 مليون دولار لدعم المناطق الريفية
الدولار مقابل الدينار العراقي
الدينار فقط.. العراق يدير ظهره للدولار في التعاملات الداخلية
سد النهضة
مصر: المفاوضات مع أثيوبيا حول سد النهضة لم تسفر عن أي تقدم

الأكثر قراءة

وديع الشيخ
لأول مرة.. وديع الشيخ يتحدث عن سبب وفاة والده
المعكرونة بالجبن تحوي كميات كبيرة من الكربوهيدرات والدهون البسيطة
عليك التفكير جدياً في التخلص من هذه الأطعمة الـ 10 من نظامك الغذائي
فرانك هوغربيتس
عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة