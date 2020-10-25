وفد سوداني إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

بعدما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبعدما رفع الئيس الأميركي دونالد ترمب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي أدى إلى رفع الحظر عن المساعدات الاقتصادية والاستثمار له، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات صحفية، أن وفدا سودانيا سيزور تل أبيب قريبا، وإنه سيرأس الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه للخرطوم لاحقا.

وأضاف أن إسرائيل ستتعاون مع السودان في عدة مجالات مختلفة من بينها تعاون في مجال الأمن وتبادل السلع والاستثمارات.

كما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، أن وفداً إسرائيليا سيغادر متوجها إلى السودان خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق معها.

وقال البيت الأبيض سابقاً إن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل خطوة جديدة باتجاه صنع السلام في الشرق الأوسط تحت اتفاق إبراهيم التاريخي.

هذا وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية المرحبة بإعلان السودان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، حيث رحب كل من وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي إشكنازي، بهذه الخطوة التي ستسهم في خلق شرق أوسط أكثر أمن واستقرار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء أمس، إن إيران استخدمت الأراضي السودانية لتهريب الأسلحة الخطيرة لحركة حماس عبر النيل وسيناء والآن هذا الوضع قد تغير.

وأضاف أن هذه الاتفاقات ليس جيدة فقط للقلب والأمن بل للاقتصاد وأن إسرائيل كانت معزولة.