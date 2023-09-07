الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
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وفد صيني يزور كوريا الشمالية

منذ 3 دقائق
علما الصين وكوريا الشمالية

علما الصين وكوريا الشمالية

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الخميس، أن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة بالصين برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو قوه تشونغ سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.

وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر أيلول، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.

وزار وفد صيني برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونغ تشونغ في يوليو تموز بيونجيانج وحضر عرضا عسكريا لإحياء الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية، فيما كانت أول زيارة يقوم بها وفد صيني منذ جائحة كوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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