وفد عراقي يزور طهران لنقل رسالة من الكاظمي

من المقرر أن يتوجه وفد عراقي إلى العاصمة طهران بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في زيارة غير معلنة يحمل خلالها الوفد رسالة من الكاظمي إلى المسؤولين الإيرانيين، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، عن مصدر مطلع قوله إن ”أبو جهاد الهاشمي يترأس الوفد العراقي ومن المقرر أن ينقل رسالة الكاظمي إلى المسؤولين الإيرانيين“، ولم يخض في تفاصيل محادثات الوفد مع المسؤولين الإيرانيين.

ويعد أبو جهاد الهاشمي (محمد الهاشمي) أحد قيادات المجلس الإسلامي الأعلى المقرب من إيران، ويوصف بأنه السياسي المتنفذ ومهندس اختيار رئيس الوزراء في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زار في 21 تموز يوليو الماضي، العاصمة طهران، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه للمنصب في أيار مايو الماضي.

الهجمات المتكررة التي تنفذها الميليشيات الشيعية المقربة من إيران ضد قوات التحالف الدولي والسفارة الأمريكية ببغداد.

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله ”أبو علي العسكري“، قد هدد الليلة الماضية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ودعاه إلى ”عدم اختبار“ صبرهم.

وقال ”أبو علي العسكري“ في تغريدة على ”تويتر“: ”المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، واحتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بألا نكون الطرف البادئ لها“.

وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية نشرت أمس السبت تقريرا منسوبا لمصادر مطلعة من داخل إيران يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني نقل صواريخ ”آرش“ قصيرة المدى الدقيقة، وطائرات مسيرة مصنعة إيرانيا إلى العراق.

وقالت المصادر إن ”صواريخ آرش التي تم نقلها، تمتلكها القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، وهي صواريخ موجهة قصيرة المدى ودقيقة“.

وأضافت: ”كما أن الطائرات المسيرة التي نقلت إلى العراق، تم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات العراقية الجنوبية“.

وأشار التقرير الذي نفته طهران فيما بعد، إلى أنه ”جرى نقل وتنسيق صواريخ آرش الإيرانية والطائرات الإيرانية المسيرة على مرحلتين، عبر منفذ الشلامجة الحدودي بين إيران والعراق، وبإشراف عناصر إيرانية“.

وتابع أن ”فيلق القدس الإيراني لم يضع هذه الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة تحت تصرف ما تسمى بفصائل المقاومة العراقية، بل تم تخزينها بمواقع ومعسكرات تابعة للفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران، ولكن تحت إشراف ضباط وعناصر إيرانية تنتمي لقوات فيلق القدس الجناح الخارجي لقوات الحرس الثوري الإيراني“.

وجاء في التقرير أنه ”تم إرسال وحدتين من خيرة ضباط الحرس الثوري الإيراني المختصة بإطلاق الصواريخ ووحدة الطائرات المسيرة، مع شحنة صواريخ آرش الإيرانية والطائرات المسيرة إلى العراق، وهذه الوحدات تتخذ أوامرها بصورة مباشرة من قائد فيلق القدس الجنرال اسماعيل قاآني، الذي زار العراق خلال الأيام الماضية“.

ونقلت ”القبس“ من مصادرها أن ”الحرس الثوري الإيراني قد يشن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على عدة أهداف لا تقتصر على العراق، بل قد تشمل هذه الأهداف بعض دول المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وأن هذه الهجمات قد تنفذ بعد رحيل ترامب ومجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لإرباك حسابات إدارة بايدن في المنطقة“.