الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد من الجامعة العربية يتوجه إلى السودان

6 - نوفمبر - 2021
الجامعة العربية

الجامعة العربية

A A A
طباعة المقال

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء المدنيين والعسكريين للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقالت الجامعة في بيان إنه “بناء على تكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه وفد عالي المستوى من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان”.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار، حسبما ذكر البيان.

في السياق، أشار البيان إلى أنه “من المنتظر أن يصل الوفد إلى الخرطوم مساء اليوم”.

يذكر أن قائد الجيش السوداني، “عبد الفتاح البرهان”، كان فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”.

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المخابرات الأوكرانية تكشف سبب "تباطؤ" الهجوم الروسي
    العاصمة الأردنية عمان
    الأردن يشتري 120 ألف طن من الشعير في مناقصة دولية
    علم إيران
    إيران تتسلم رد أمريكا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال