وفد من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا يلتقي برئيس كوب27

التقى وفد من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا برئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب27 اليوم الخميس لتسليط الضوء على الثغرات في النصوص محل التفاوض حاليا والتعبير عن وجهة نظره بأنه لا ينبغي السماح للمحادثات بالفشل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة البريطانية لكوب26، قمة المناخ التي استضافتها بريطانيا العام الماضي في جلاسجو، “لقد شكروا الرئاسة على جهودها، لكنهم عبروا عن رأيهم بشأن حقيقة أنه لا تزال هناك ثغرات كثيرة في النصوص وأنهم بحاجة إلى البناء على ما تم سابقا.

“يجب أن تكون مجموعة العشرين خطا أساسيا وليس سقفا، ويجب إعادة الالتزام بمستوى 1.5 (درجة مئوية) وآخر ما يريده أي أحد هو أن ينتهي (المؤتمر) دون أي إجماع”.