الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا يلتقي برئيس كوب27

منذ ساعة واحدة
قمة كوب27

قمة كوب27

A A A
طباعة المقال

التقى وفد من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا برئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب27 اليوم الخميس لتسليط الضوء على الثغرات في النصوص محل التفاوض حاليا والتعبير عن وجهة نظره بأنه لا ينبغي السماح للمحادثات بالفشل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة البريطانية لكوب26، قمة المناخ التي استضافتها بريطانيا العام الماضي في جلاسجو، “لقد شكروا الرئاسة على جهودها، لكنهم عبروا عن رأيهم بشأن حقيقة أنه لا تزال هناك ثغرات كثيرة في النصوص وأنهم بحاجة إلى البناء على ما تم سابقا.

“يجب أن تكون مجموعة العشرين خطا أساسيا وليس سقفا، ويجب إعادة الالتزام بمستوى 1.5 (درجة مئوية) وآخر ما يريده أي أحد هو أن ينتهي (المؤتمر) دون أي إجماع”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رانس تيمرمانس
تيمرمانس: اتفاق كوب27 ما‭ ‬زال بحاجة "لقدر هائل من العمل"
رجب طيب أردوغان
أردوغان يحدد موقفه من لقاء الأسد
الأمن التركي- أرشيفية
تركيا.. اعتقال مشتبها به في انفجار اسطنبول

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
انفجار في تركيا
بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول
آثار انفجار شارع تقسيم في إسطنبول
كان يحاول الهرب الى بلغاريا.. اعتقال العقل المدبر لتفجير شارع تقسيم