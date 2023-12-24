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وفد من حركة الجهاد يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2023 5:01 مساءً
عناصر من حركة الجهاد الإسلامي

عناصر من حركة الجهاد الإسلامي

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قال عضو في حركة الجهاد الإسلامي لرويترز (الأحد 24-12-2023) إن وفدا من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين.

وتحتجز الحركة عددا من الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء “العدوان” الإسرائيلي.

وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.

في سياق متصل، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو أرسلت مؤخرا مسؤولا كبيرا للقاهرة، في إطار مساعيها للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، التي تصر على وقف العدوان قبل بدء التفاوض حول هذا الملف.

وقالت إذاعة جيش الإسرائيلي، إن مسؤولا إسرائيليا وصفته بالكبير زار العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، لبحث التقدم نحو إبرام صفقة تبادل للأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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