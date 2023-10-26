وفد من حركة حماس يزور موسكو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة أسبوعية (الخميس 26-10-2023) إن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يزور موسكو حاليا لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر من الوفد الفلسطيني قوله إن القيادي البارز أبو مرزوق ضمن الوفد الزائر.

ولدى روسيا علاقات بجميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط لا سيما إسرائيل وإيران والسلطة الفلسطينية وحماس.

ودأبت موسكو على توجيه اللوم في الأزمة الحالية إلى فشل الدبلوماسية الأمريكية ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واستئناف المحادثات الهادفة إلى إيجاد تسوية سلمية.

وقالت زاخاروفا أيضا بشكل منفصل إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أيضا يزور موسكو في الوقت الحالي وأجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين. وباقري كني هو كبير المفاوضين الإيرانيين في الشأن النووي.