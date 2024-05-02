وفد من "حماس" يزور مصر قريباً لمحادثات وقف إطلاق النار

ذكر بيان صادر عن حركة “حماس”، اليوم الخميسن، أن وفداً من الحركة الفلسطينية سيزور مصر قريبا لإجراء مزيد من محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أكد “على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار”.

وقالت “حماس” يوم السبت إنها تلقت أحدث مقترح إسرائيلي وستدرسه قبل تقديم الرد.

وكان مسؤول في “حماس” ذكر أمس الأربعاء، أن الحركة سترد على مقترح الهدنة الإسرائيلي “خلال فترة قريبة جدا” مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتدرس “حماس” مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوماً وصفقة لتبادل رهائن لدى الحركة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وقال القيادي البارز في حركة “حماس” سهيل الهندي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحركة “سوف تسلم ردها بشكل واضح خلال فترة قريبة جدا”، من دون مزيد من التوضيح.

وأضاف الهندي في حديث عبر الهاتف “هناك ملاحظات حول ما تم تقديمه للحركة من قبل مصر، والحركة بينت هذه الملاحظات وهناك مزيد من النقاشات داخل أروقة الحركة لا نريد أن نتحدث هل هناك تقدم أم لا فالأمر سابق لأوانه”.

وأعرب الهندي عن أمله في “الوصول إلى إنهاء هذه الحرب”، لكنه رأى أن ذلك يتعارض مع إصرار إسرائيل الاستمرار فيها.

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات أن الوسطاء القطريين يتوقعون رداً من “حماس” خلال يوم أو اثنين.