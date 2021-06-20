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وفقاً لاتفاق بايدن وبوتين.. سفير روسيا يعود إلى واشنطن اليوم الأحد

20 - يونيو - 2021
السفير الروسي في واشنطن السفير أناتولي أنطونوف

السفير الروسي في واشنطن السفير أناتولي أنتونوف

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من المقرر أن تعيد روسيا، اليوم الأحد سفيرها إلى الولايات المتحدة، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما في جنيف، حسب ما فادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية الرسمية عن مصدر مطلع تأكيده أن السفير أناتولي أنطونوف سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم وسيعود إلى أداء مهامه اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأكدت وكالة “نوفوستي” أن أنطونوف وصل مطار شيريميتيفو في ضواحي موسكو، ومن المتوقع أن يتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم.

واستدعت الحكومة الروسية سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في 21 مارس الماضي، بعد مقابلة صحفية مدوية قال فيها بايدن إن القيادة الروسية “ستدفع ثمن” محاولاتها المزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية ورد إيجابا على سؤال عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلا.

وفي 22 أبريل عاد السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات أيضا.

واتفق بوتين وبايدن خلال القمة التي عقدت بينهما في 16 يونيو الجاري على إعادة روسيا والولايات المتحدة سفيريهما.

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