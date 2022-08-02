وفيات جدري القردة الى ارتفاع.. إعلان أول حالة في قبرص

تتسارع المستجدّات والتطوّرات المتعلقة بفيروس جدري القردة الذي بدأ الانتشار في الفترة الماضية، حيث سُجّلت آلاف الحالات في عشرات الدول، وسط تخوّف الصحة العالمية من ارتفاع حاد في الاصابات في الأشهر المقبلة.

غير أن دولًا من خارج القارة الإفريقية بدأت تسجيل حالات وفاة، اذ أعلنت البرازيل عن حالة وفاة بالإضافة الى تسجيل إسبانيا حالتين لتكونا أولى الحالات المٌعلَن عنها في أوروبا.

كما أعلنت الهند أيضًا حالة وفاة، لتكون الأولى المُعلَن عنها في قارة آسيا.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة القبرصية أنّ رجلًا يبلغ أربعين عاما، وقع أول ضحية مؤكدة لجدري القردة في الجزيرة.

وأفادت الوزارة بأن الحالة رُصدت بعدما خضع الرجل لفحص مختبري في المستشفى العام في العاصمة القبرصية، نيقوسيا.

الى ذلك، أوضحت وزارة الصحة أن الرجل “له تاريخ من السفر إلى الخارج، وأنّ أعراضًا مرضية تشبه أعراض مرض جدري القردة ظهرت عليه”.

وكان المريض أُدخل إلى جناح خُصّص وجُهّز لاستقبال حالات الإصابة بجدري القردة في مستشفى نيقوسيا العام.