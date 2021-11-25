وفيات كورونا في ألمانيا تتجاوز الـ100 ألف

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد حاجز 100 ألف وفاة منذ بدء الجائحةـ وفق ما أفادت وزارة الصحة الألمانية.

وسجلت ألمانيا في الساعات الـ 24 الماضية، 351 حالة وفاة، و75961 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا، وفقا لمعهد كوخ الألماني لعلم الفيروسات التابع لوزارة الصحة، وهي قفزة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد منذ بداية الجائحة 5 ملايين و573756 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين 744000 شخص.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا خلال الأسابيع الماضية بوتيرة عالية للغاية.

وأجرت أنغيلا ميركل القائمة بأعمال المستشارة الألمانية، في الـ 18 من نوفمبر الجاري لقاء مع رؤساء المناطق الألمانية تم خلاله اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى ردع ارتفاع وتائر انتشار الفيروس.

وحذر معهد “روبرت كوخ” من أن ألمانيا ستواجه “عيد ميلاد مروعا” ما لم يتم اتخاذ خطوات لمواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا.