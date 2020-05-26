وفيات كورونا في كندا ترتفع إلى 6566

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

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أفادت وكالة الصحة العامة في كندا إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 6566 بعد أن سجّلت أمس 6453 وفاة. وأضافت أن عدد الإصابات الإجمالي زاد إلى 85998 من 85103 حالات.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن مع بدء إجراءات رفع العزل في معظم الدول الأوروبية الأسبوع الفائت أن كندا والولايات المتحدة توافقتا على ابقاء حدودهما المشتركة مغلقة أمام التنقل “غير الضروري” حتى 21 حزيران بسبب وباء كوفيد-19، معتبراً أن القرار “مهم ومن شأنه حماية الناس على جانبي الحدود”.

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