وقع إشكال مساء الخميس في بلدة لاسا بين أفراد من عائلة المقداد تطور الى إطلاق نار ، أصيب خلاله شخص في كتفه تم نقله الى مستشفى عجلتون للمعالجة. وحضرت الى المكان قوة من الجيش اللبناني عملت على ملاحقة مطلق النار الذي فر الى جهة مجهولة.

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لقي القيادي الحوثي العميد محمد عبد الملك عاطف قائد اللواء 190 مصرعه، بجانب الكلية البحرية بمدينة الحديدة في اليمن ، إثر عملية تمشيط نفذتها مقاتلات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي في الحديدة .

وأكدت مصادر أن القيادي العميد عاطف لقي مصرعه إثر استهدافه من قبل طيران الأباتشي في مدينة الحديدة بجوار الكلية البحرية ، وقتل إلى جانبه القيادي لدي جماعة الحوثي علي صلاح القيري و16 آخرين من عناصر الميليشيات الحوثية الإنقلابية بنفس المكان المستهدف من قبل مقاتلات الأباتشي .

وقال المصدر إن مقاتلات الأباتشي التابعة لطيران لتحالف دعم الشرعية في اليمن ، تواصل عمليتها في قصف مواقع واماكن تجمع عناصر الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة ، وفي المديريات الواقعة جنوب المدينة بجبهة الساحل الغربي ، وحيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

المصدر العربية نت