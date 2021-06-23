وقف إطلاق النار في غزة على حافة الانهيار

قال موقع “أكسيوس” الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، إن المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل، وحركة حماس ، لتثبيت وقف إطلاق النار، وبدء عملية إعادة الإعمار، لم تحرز تقدمًا يُذكر، مما استدعى مخاوف من الأطراف الراعية للتهدئة من اندلاع المواجهات مجددًا بين الطرفين.

وأضاف الموقع الأمريكي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، ودبلوماسيين غربيين، أن إسرائيل تهدد بعد 5 أسابيع من وقف إطلاق النار، بتعطيل عملية إعادة إعمار القطاع، مشيرًا إلى أن “حماس” رفضت آلية عرضها المبعوث الأممي تتعلق بصرف أموال إعادة الإعمار في غزة . وفق الموقع.

وتابع الموقع نقلا عن المسؤولين: “إسرائيل تهدد وتلوح بتعليق عملية إعادة إعمار غزة، ما لم يسجل تقدمًا بشأن عودة أسيرين تحتجزهما حماس ورفات جنديين”.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن قطر تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، لافتًا إلى أن العقبة الرئيسية هي كيفية تحويل المبلغ إلى غزة.

وقال الدبلوماسيون الغربيون للموقع، إن رئيس حركة حماس في غزة يحيى سنوار، رفض آلية عرضها المبعوث الأممي تتعلق بصرف أموال إعادة الإعمار في غزة.

وأضاف الموقع: “اشترطت إسرائيل على الأمم المتحدة تطوير آلية لضمان تخصيص الأموال القطرية للأغراض الإنسانية في غزة، وذلك لضمان عدم استفادة حركة حماس عسكريا منها”.

وزاد: “يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق الشديد من أجل الجمود الحالي في عملية المفاوضات، وهذا يقربنا من جولة تصعيد جديدة كل يوم”.

ومن جانبه، قال مسؤولون إسرائيليون للموقع الأمريكي، أن المصريين يحاولون عقد مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة الأسبوع المقبل، لكسب المزيد من الوقت للمباحثات قُبيل امكانية تجدد التصعيد. وفق الموقع

وتابع “أكسيوس”: “يشار إلى أن موافقة الإسرائيليين على السماح بتصدير السلع من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية الأيام الماضية، كانت بناء على اقتراح مصري لإعادة بناء الثقة للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير”.