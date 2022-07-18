وقف رئيس الأمن الداخلي والمدعية العامة عن العمل في أوكرانيا

قال مسؤول رئاسي بارز اليوم الاثنين إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوقف اثنين من كبار المسؤولين في البلاد عن العمل انتظارا لنتائج تحقيقات لكنه لم يعزلهما رسميا.

وقال زيلينسكي أمس الأحد إنه أقال رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا مشيرا إلى عشرات من قضايا تعاون العاملين في جهازيهما مع روسيا.

وقال أندري سميرنوف نائب مدير مكتب الرئيس للتلفزيون الأوكراني إن فنيديكتوفا أوقفت عن العمل وإن باكانوف “منع مؤقتا من القيام بمهام وظيفته” وإن التحقيقات والتحريات جارية.

وردا على سؤال عما إذا كان المسؤولان يمكن أن يعودا إلى عملهما إذا ما برأتهما التحقيقات قائلا “نعيش في دولة تلتزم بالقانون وبطبع يمكنني تصور إمكانية حدوث ذلك”.

إقالة السفراء

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقال سفير بلاده لدى ألمانيا إضافة إلى عدد من السفراء لدى دول أخرى.

وأعلن زيلينسكي، في مرسوم لم يوضح سبب القرار، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المبعوثون سينقلون إلى وظائف جديدة.

وحث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير شباط الماضي.