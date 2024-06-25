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وكالات أنباء روسية: محمود عباس سيزور موسكو

منذ ساعتين
محمود عباس

محمود عباس

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نقلت وكالات أنباء روسية عن يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية القول اليوم الثلاثاء إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور روسيا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أوشاكوف لم يكشف عن موعد الزيارة لكنه أكد أنه تم الاتفاق على توقيتها بالفعل.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن عباس كان يعتزم زيارة روسيا في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي لكن الزيارة تأجلت بناء على طلب من الجانب الفلسطيني.

وتقول روسيا إنها تريد المساعدة في حل الصراع في الشرق الأوسط وترى أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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