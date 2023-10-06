الجمعة 21 ربيع الأول 1445 ﻫ - 6 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وكالة إيرانيّة: نرجس محمدي حصلت على "نوبل" لأفعالها ضدّ "الأمن القومي"

منذ ساعة واحدة
إيران

إيران

A A A
طباعة المقال

اعتبرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أنّ نرجس محمدي، الناشطة المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة، حصلت على جائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة، “لأفعالها ضد الأمن القومي الإيراني”.

وقالت الوكالة: “حصلت نرجس محمدي على جائزتها من الغرب.. تصدرت عناوين الأخبار عدة مرات بسبب أفعالها ضد الأمن القومي”.

فيما لم تعلق السلطات الإيرانية بعد على الجائزة.

يأتي ذلك بعد أن فازت الناشطة الإيرانية المسجونة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، اليوم الجمعة.

ونرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات، وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ورددت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت ريس أندرسن، في بداية حديثها كلمات: “نساء.. حياة.. حرية” بالفارسية، وهي من بين شعارات الاحتجاجات السلمية التي خرجت ضد الحكومة الإيرانية، وأشادت بمحمدي ووصفتها بأنها “مقاتلة في سبيل الحرية”.

وقالت: “لجنة نوبل النرويجية قررت منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لنرجس محمدي تكريمًا لنضالها ضد قمع النساء في إيران ومحاربتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع”.

    المزيد من أخبار العالم

    الكلية الحربية في حمص
    بعد استهداف الكلية الحربية.. فيديو لهجوم جديد بمسيّرات مجهولة على حمص
    وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
    وزيرة الخزانة الأميركيّة إلى المغرب.. ماذا على جدول أعمال الزيارة؟
    الجيش التركي
    بعد هجوم على قاعدة تركيّة.. أنقرة تستهدف المسلحين الأكراد في سوريا

    الأكثر قراءة

    الكلية الحربية في حمص
    سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
    إشكال في منطقة الدورة
    فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!
    الكلية الحربية في حمص
    عشرات القتلى والجرحى.. مسيرات تستهدف حفل تخريج في الكلية الحربية في حمص