وكالة الأدوية الأوروبية: لا لقاح لكورونا قبل عام

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن يستغرق التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد عاما ليصبح جاهزا ومتوافرا بكميات كافية.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان إنها “تقدّر أن يستغرق الأمر عاما واحدا على الأقل قبل أن يصبح اللقاح ضد كوفيد-19 جاهزا لنيل الموافقة ومتوافرا بكميات كافية للاستخدام على نطاق واسع”.

وأضافت أن ذلك يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات.

وأشارت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا إلى أن لقاحين دخلا بالفعل المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي أجريت على متطوعين أصحاء.

واعتبرت الوكالة أنه بشكل عام “يصعب توقع الأطر الزمنية لتطوير منتجات طبية”.

وحتى الآن، لم يظهر أي دواء كعلاج ناجع لفيروس كورونا الذي أودى بـ40 ألف شخص.

وشُخصت رسمياً إصابة أكثر من 791 ألف شخص في 185 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، إلا أن هذا العدد لا يعكس الصورة كاملة، كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم نقلهم إلى المستشفى.

وتعتبر إيطاليا التي سجّلت أول وفاة بكورونا المستجد على أراضيها في أواخر شباط/فبراير، الدولة الأكثر تضرراً من المرض مع 11591 وفاة من أصل 101739 إصابة.

أما بعد إيطاليا، فتأتي إسبانيا مع 8189 وفاة من أصل 94417 إصابة، والصين القارية مع 3305 وفيات من أصل 81518 إصابة، والولايات المتحدة التي سجّلت 3170 وفاة من أصل 164610 إصابات، وكذلك فرنسا التي أبلغت عن 3024 وفاة من أصل 44550 إصابة.

وبذلك تكون الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثراً بالمرض من حيث عدد الإصابات.