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وكالة الأدوية البريطانية: لقاح أسترازينيكا لا يسبب جلطات دموية

18 - مارس - 2021
آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 5:13 مساءً
لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

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قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وذكرت الوكالة: ”الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19“.

وأضافت: ”تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن خمس حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ، ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية“.

    المصدر :
  • رويترز

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