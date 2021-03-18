وكالة الأدوية البريطانية: لقاح أسترازينيكا لا يسبب جلطات دموية

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وذكرت الوكالة: ”الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19“.

وأضافت: ”تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن خمس حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ، ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية“.