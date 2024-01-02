الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 2 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وكالة الأناضول: تركيا تعتقل 33 للاشتباه في تجسسهم لصالح الموساد

منذ 57 ثانية
الشرطة التركية- أرشيفية

الشرطة التركية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة الثلاثاء إن السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، مضيفة أن البحث مستمر عن 13 آخرين.

وقالت الوكالة إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 57 موقعا في ثمانية أقاليم في إطار تحقيق أطلقه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب النائب العام في إسطنبول.

وأشارت الأناضول، دون ذكر مصادر، إلى أنه من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات “تجسس دولية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ترامب وبايدن
الانتخابات الأميركية
استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن بين الشباب والأميركيين من أصول إسبانية
الليرة التركية
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد
علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تصدر 13 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود

الأكثر قراءة

طائرة - تعبيرية
طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
صواريخ "M90"
غزة تحت النار
فيديو.. كتائب القسام تمطر تل أبيب بصواريخ "M90"
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
غزة تحت النار
لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!