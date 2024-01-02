وكالة الأناضول: تركيا تعتقل 33 للاشتباه في تجسسهم لصالح الموساد

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة الثلاثاء إن السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، مضيفة أن البحث مستمر عن 13 آخرين.

وقالت الوكالة إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 57 موقعا في ثمانية أقاليم في إطار تحقيق أطلقه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب النائب العام في إسطنبول.

وأشارت الأناضول، دون ذكر مصادر، إلى أنه من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات “تجسس دولية”.