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وكالة الإعلام الروسية: موسكو ليست مهتمة بتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

منذ 33 دقيقة
البحر الأسود

البحر الأسود

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد نقلا عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله إن موسكو ليست مهتمة بتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود.

وأضاف أن القرار سياسي إلى حد كبير لكن روسيا ستواصل تصدير حبوبها لأن لديها مشترين.

ونقلت الوكالة عن باتروشيف قوله “كميات تصديرنا للحبوب لم تقل بأي طريقة من الطرق بالأخذ في الاعتبار إنهاء العمل باتفاق الحبوب، وإنما في الحقيقة زادت قليلا”.

انسحبت روسيا في يوليو تموز من الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بشكل آمن من موانئها على البحر الأسود.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق لأنه لم يكن يضمن إيصال الحبوب للدول الأكثر فقرا ولأنها ما زالت تواجه عقبات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

    المصدر :
  • رويترز

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