الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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وكالة الطاقة: الاستخدام العالمي للفحم عند أعلى مستوياته على الإطلاق في 2023

منذ ساعتين
مجسم للكرة الأرضية

مجسم للكرة الأرضية

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قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الجمعة إن من المتوقع وصول الاستخدام العالمي للفحم إلى مستوى قياسي في 2023 مع استمرار قوة الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم 1.4 بالمئة في 2023 ليتجاوز 8.5 مليار طن لأول مرة، إذ من المتوقع أن ينمو الاستخدام في الهند بنسبة ثمانية بالمئة وفي الصين بنسبة خمسة بالمئة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية.

ومع ذلك، ذكر التقرير أن من المتوقع انخفاض استخدام الفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20 بالمئة لكل منهما في 2023.

وانخفاض ​​استخدام الفحم ليس متوقعا حتى عام 2026 عندما تساعد زيادة كبيرة في قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في السنوات الثلاث المقبلة على خفض الاستخدام بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2023، حتى مع غياب سياسات الطاقة النظيفة.

لكن التقرير ذكر أن من المتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي أعلى بكثير من ثمانية مليارات طن في 2026.

وأضاف أن استخدام الفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، يجب أن ينخفض ​​بشكل أسرع بكثير من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددها اتفاق باريس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن تسجل الصين أكثر من نصف التوسع العالمي في استخدام الطاقة المتجددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الفحم لديها في 2024 واستقراره حتى عام 2026.

وذكر التقرير أن نصف استخدام الفحم في العالم يأتي من الصين، لذا ستتأثر التوقعات المتعلقة باستخدام الفحم بشكل كبير في السنوات المقبلة بوتيرة توسع استخدام الطاقة النظيفة وأحوال الطقس والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الصيني.

    المصدر :
  • رويترز

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