وكالة الطاقة الدولية: إنتاج النفط الروسي يتجاوز التوقعات.. ولكن!

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم الواقع في 29 آب 2022 إن إنتاج روسيا من النفط الخام تجاوز التوقعات في أعقاب الحرب في أوكرانيا لكن موسكو ستجد من الصعب عليها بشكل متزايد الحفاظ على الإنتاج بينما يبدأ تأثير العقوبات الغربية.

وقال فاتح بيرول على هامش مؤتمر في ستافنجر بجنوب النرويج “في غياب الشركات (الغربية)، وفي غياب مقدمي التكنولوجيا، وفي غياب شركات الخدمات، سيكون من الصعب كثيرا على روسيا الحفاظ على الإنتاج.”

وأضاف أن الطلب المحلي على النفط في روسيا حتى الآن ما زال قويا وأن البلاد تعرض أيضا خصومات في الأسعار على المشترين غير الأوروبيين.

وقال إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد تطلق المزيد من الخام من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت أن هذا ضروري عندما ينتهي البرنامج الحالي في نوفمبر تشرين الثاني.

“لا يزال لدينا قدر كبير من المخزونات تحت تصرفنا.”

وقال بيرول إن الثقة في روسيا كموًرد للطاقة تآكلت حول العالم في أعقاب غزو أوكرانيا والتخفيضات التي أجرتها في صادرات الغاز وإن فقدان أوروبا كشريك سيلحق ضررا بموسكو.

ومضى قائلا “روسيا ليست فائزة في معركة الطاقة هنا.”

وقال بيرول إن موسم الشتاء المقبل سيكون اختبارا لتضامن أوروبا، وإذا فشلت القارة في هذا الاختبار فإن التأثير سيستمر “إلى ما بعد أزمة الطاقة هذه.”