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وكالة الطاقة الدولية تتوقع إمدادات جيدة نسبياً في سوق النفط في 2024

منذ 25 دقيقة

اوبك

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ذكرت رئيسة قسم أسواق النفط بوكالة الطاقة الدولية توريل بوسوني لـ”رويترز”، اليوم الخميس، أن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة نسبيا هذا العام مع تباطؤ نمو الطلب، في حين يتزايد العرض من الأمريكتين.

وقالت بوسوني على هامش مؤتمر لصناعة النفط في أوسلو: “وفقاً لوتيرة نمو الطلب على النفط في المستقبل، وقوة الطلب في الصيف، وأي انقطاعات غير متوقعة، نرى أن السوق تتلقى إمدادات جيدة نسبياً هذا العام”.

وأضافت أن “وكالة الطاقة الدولية تتوقع بناء على ذلك هدوءاً نسبياً في الأسواق”، رغم قرار تحالف أوبك+ في الآونة الأخيرة بتمديد خفض الإمدادات.
واتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا يوم الأحد على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مما يوفر دعماً إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج خارج التحالف.

وقالت بوسوني أنه “بينما نما الطلب على النفط العام الماضي بنحو 2.3 مليون برميل يوميا، فمن المتوقع أن تكون الزيادة في 2024 أقل عند 1.2 إلى 1.3 مليون”.

وتتوقع الوكالة أن تنمو الإمدادات إلى مستوى غير مسبوق عند نحو 103.8 مليون برميل يوميا، والتي تأتي بشكل رئيسي من منتجين من خارج أوبك+، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا.

وتابعت بوسوني “حتى الآن هذا يكفي لتلبية نمو الطلب”.

    المصدر :
  • رويترز

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