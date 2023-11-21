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وكالة الطاقة الدولية تحذر: سوق النفط يشهد توترا بسبب العدوان على غزة

منذ 53 دقيقة
فاتح بيرول

فاتح بيرول

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حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال مؤتمر للطاقة في النرويج اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط يشهد حالة من التوتر بسبب الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تؤثر بشكل كبير في الوقت الحالي على أسعار السوق.

لكنه أوضح “إذا كانت دولة أو أكثر من الدول المنتجة للنفط في المنطقة متورطة بشكل مباشر في الصراع، فقد نشهد تداعيات لذلك”.

والجمعة الماضية، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا -في مقابلة أجرتها معها رويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي- إن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها، وإن له “آثارا خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وتابعت “تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد العالمي محدود للغاية”، لكنها حذرت من أن هذا التأثير قد يزيد في حالة وقوع صراع طويل الأمد، وفق تعبيرها.

كما حذرت جورجيفا من أن إسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا.

 

    المصدر :
  • رويترز

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