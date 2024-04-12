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وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط لعام 2024

منذ ساعتين
وكالة الطاقة الدولية

وكالة الطاقة الدولية

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أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، 12 نيسان/أبريل 2024، عن خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، حيث أشارت الوكالة إلى انخفاض الاستهلاك في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع كعوامل رئيسية تؤثر على هذه التوقعات.

وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد انتهى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط “جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد”.

وأوضحت “بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي”.

وأضافت أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مساهمة الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تضعف من 79 بالمئة في عام 2023 إلى 45 بالمئة في عام 2024 و27 بالمئة العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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