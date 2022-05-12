وكالة الطاقة الدولية: سنسحب مزيدا من مخزون النفط إذا لزم الأمر

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس خلال زيارة لوارسو إن الوكالة قد تفرج عن المزيد من مخزون النفط مستقبلا إذا تطلب الأمر.

وذكرت الوكالة بشكل منفصل اليوم أن العالم لن يعاني من نقص في النفط حتى مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات.

وسحبت الوكالة تسعة بالمئة فحسب من مخزوناتها النفطية على مرتين في الآونة الأخيرة.

وقال بيرول في مؤتمر صحفي “إذا كانت هناك حاجة في المستقبل وقررت حكوماتنا ذلك، فسنتدخل مرة أخرى بالسوق لمعالجة اضطرابات الإمدادات”.

وأضاف أيضا أن إنتاج النفط الروسي سينخفض بما لا يقل عن ثلاثة ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2022.

وقال إن الصيف قد يشهد صعوبات بالنسبة لسوق النفط، بينما قد يشهد الشتاء تحديات لسوق الغاز.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط الماضي.

وقدّم عدد من الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسي، وتنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المجر، تمنع اعتماده.