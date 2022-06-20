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وكالة الطاقة الذرية: إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 11:39 مساءً
وكالة الطاقة الذرية

وكالة الطاقة الدولية

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أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز الاثنين، أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي.آر-6 في موقع فوردو تحت الأرض والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

والسلسلة المؤلفة من 166 جهازا هي ثاني مجموعة من أجهزة آي.آر-6 يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى “الرؤوس الفرعية المعدلة” التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان أن التقرير السري الموجه للدول الأعضاء أشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بدأت عملية يتم تنفيذها قبل التخصيب، لكن طهران لم توضح المستوى الذي سيتم عنده التخصيب.

هذا وقد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن تل أبيب نجحت في منع العودة للاتفاق، هذا ومع وصول المفاوضات مع ايران الى طريق مسدود بشأن برنامجها النووي.

وأضاف في حديث مع الصحافيين الاثنين، أن إسرائيل تسعى لاتفاق يمنع إيران بشكل نهائي من تطوير سلاح نووي، كما تابع أن الهدف الإسرائيلي يكمن كذلك بمنع إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم.

وأتت هذه التصريحات بعدما أعلن مدير الوكالة الذرية رفائيل غروسي، أن المفاوضات مع إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود.

    المصدر :
  • رويترز

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