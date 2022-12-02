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وكالة الطاقة الذرية: اتفاق بشأن حماية محطة زابوريجيا الأوكرانية "بات قريباً"

منذ دقيقتين
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية

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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي (الجمعة 2-12-2022) إن اتفاقا يهدف إلى حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية بات قريب المنال.

وتعرضت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي استولت عليها روسيا بعد وقت وجيز من غزوها أوكرانيا، إلى قصف متكرر، مما أثار استنكار الوكالة التي دعت إلى إنشاء منطقة آمنة حول موقع المحطة.

وقال رافائيل جروسي مدير الوكالة في مؤتمر بروما “نحن بصدد إبرام الاتفاق. صدقوني. … الآن لدينا مقترح على الطاولة يهدف بكل بساطة إلى إيقاف حماقة قصف أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا”.

وأضاف “هذا جارٍ. لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء”.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قالت في وقت سابق اليوم نقلا عن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية المملوكة للدولة (روساتوم) إن موسكو وضحت موقفها من إنشاء منطقة آمنة حول المحطة وأنها في انتظار الرد.

    المصدر :
  • رويترز

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