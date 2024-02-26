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وكالة الطاقة الذرية: تقلص مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حتى 60%

منذ 7 ثواني
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أظهرت تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 بالمئة تقلص قليلا.

وأضافت أن بعض المشكلات خفت حدتها لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تفاقمت.

وأظهر أحد تقريرين فصليين للوكالة، اطلعت عليهما رويترز، أن إيران خففت 31.8 كيلوغرام من إنتاجها من اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 60 بالمئة لإنتاج 97.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن المخزون الإجمالي من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، وهو قريب من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة، قد تقلص 6.8 كيلوجرام إلى 121.5 كيلوجرام خلال هذا الربع.

    المصدر :
  • رويترز

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