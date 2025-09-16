وكالة الطاقة الذرية: قصف بالقرب من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إن فريقها في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية سمع دوي قصف بالقرب من الموقع ولاحظ تصاعد دخان أسود من ثلاثة مواقع قريبة.

وأضافت الوكالة في بيان أن فريقها تلقى بلاغا بسقوط عدة قذائف مدفعية على منطقة خارج محيط المحطة على بعد نحو 400 متر من مرفق لتخزين وقود الديزل قرب المحطة.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة “في حين لم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار للمعدات، تؤكد هذه الواقعة مرة أخرى المخاطر المستمرة التي تهدد السلامة والأمن النوويين”.