وكالة الطاقة: الطلب على النفط سيبلغ ذروته بحلول 2029

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء 12حزيران/يونيو 2024، إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2029 ثم سيبدأ في الانكماش من العام التالي في حين من المتوقع أن يفوق المعروض الطلب بشكل كبير بحلول نهاية العقد.

وتتوقع الوكالة ومقرها باريس، وفقا لتقريرها السنوي للنفط، أن يصل المعروض إلى ما يقرب من 114 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها ثمانية ملايين برميل يوميا عن الطلب المتوقع.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة “تُظهر التوقعات في هذا التقرير، التي تستند إلى أحدث البيانات المتاحة، فائضا كبيرا في إمدادات النفط خلال العقد الحالي مما يشير إلى أنه حري بشركات النفط التأكد من مواكبة استراتيجياتها وخطط أعمالها للتغييرات الجارية”.

وذكرت الوكالة أن نمو الطلب على النفط سيصل إلى ذروته ويستقر عند 105.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029، ثم سيبدأ في التراجع قليلا في عام 2030 بسبب تزايد استخدام السيارات الكهربائية وتحسن الكفاءة والتوجه نحو توليد الطاقة بعيدا عن مصادر الوقود الأحفوري.

وخفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 960 ألف برميل يوميا مشيرة إلى تباطؤ الاستهلاك في الدول المتقدمة، فيما تتوقع أن يؤدي فتور النمو الاقتصادي والتحول نحو الطاقة الخضراء إلى نمو الطلب بمقدار مليون برميل يوميا في عام 2025.