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وكالة الطاقة: تخفيضات أوبك+ للإنتاج قد تؤدي إلى عجز في المعروض

منذ 58 دقيقة
وكالة الطاقة الدولية

وكالة الطاقة الدولية

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قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تزيد من عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط “المستهلكون الذين يواجهون تضخما في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر”.

وأضافت الوكالة “هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو”.

وقالت إن تخفيضات أوبك+ للإنتاج ستؤدي إلى تخفيض إمدادات النفط العالمية بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

    المصدر :
  • رويترز

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