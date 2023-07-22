وكالة الطاقة: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين

أوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم ‏السبت أن الوكالة ستُراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على ‏النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض ‏الدول الأخرى‎.‎

وجدّد التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن ‏تشهد أسواق النفط شحاً في النصف الثاني من هذا العام‎.‎

وقال بيرول لصحافيين خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول ‏الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند إن مراجعة توقعات ‏الطلب “تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في ‏النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو ‏في الصين”‏‎.‎

وردا على سؤال عن سبل حدوث المزيد من الخفض في ‏توقعات الطلب، قال “نعم لكن هناك احتمالا أيضا للمراجعة ‏بالرفع، لذا سنرى كيف ستبدو التوقعات الخاصة بالاقتصاد ‏الصيني. لكن على أية حال نتوقع شحا في النصف الثاني من ‏العام”.