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وكالة تاس: روسيا تكمل الانسحاب من خيرسون

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2022 12:46 مساءً
جندي من القوات الروسية في خيرسون

جندي من القوات الروسية في خيرسون

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قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إنها أكملت انسحاب القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقالت الوزارة في إفادة يومية نقلتها وكالات الأنباء الروسية، إن جميع القوات والمعدات نُقلت إلى الضفة اليسرى أو الشرقية لنهر دنيبرو. وأضافت أن الانسحاب اكتمل صباح اليوم الجمعة 11\11\2022.

وأمرت موسكو بالانسحاب الأربعاء بعد أن قالت إن محاولاتها للحفاظ على موقعها وإمداد القوات “غير مجدية” في مواجهة هجوم مضاد أوكراني متصاعد.

وذكرت الوزارة أيضا الجمعة أنه لم يتبق أي قطعة عتاد عسكري أو جندي على الجانب الغربي من النهر، الذي يضم خيرسون العاصمة الإقليمية، وأنها لم تتكبد أي خسائر في الأفراد أو المعدات أثناء الانسحاب.

    المصدر :
  • رويترز

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