وكالة مهر الإيرانية تحذف تقريرا عن إغلاق المجال الجوي فوق طهران!

حذفت وكالة مهر الإيرانية للأنباء تقريرا (الأربعاء 10-4-2024) من حسابها الرسمي على منصة إكس كان يفيد بإغلاق إيران مجالها الجوي فوق العاصمة طهران، ونفت في منشور جديد نشرها أي شيء من هذا القبيل.

كانت الوكالة شبه الرسمية قد نقلت في التقرير الأصلي الذي نشر على إكس عن وزير الدفاع الإيراني قوله إنه تم تعليق النشاط الجوي بالكامل فوق طهران اعتبارا من الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء “بسبب تدريبات عسكرية”.

من جهة أخرى، نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين أن قائد القيادة الوسطى الأميركية قد يزور إسرائيل للتنسيق بشأن هجوم إيراني محتمل، مشيرا إلى أن التنسيق الإسرائيلي الأميركي يشمل الدفاع الجوي والصاروخي المشترك في المنطقة.

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب تتواصل مع واشنطن، بشأن إمكانية الحد من رد إيران، عبر رسائل التحذير وإبراز القوة، وأكدوا أن إسرائيل تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمسيرات، وشددوا على أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل مباشرة فسترد بالمثل.

بدوره، نقل موقع “بلومبرغ” الأميركي عن مصادر أنه من غير المتوقع أن يستهدف هجوم إيران منشآت مدنية وقد لا يأتي بالضرورة من شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاءها يرون أن هجوم إيران ووكلائها بصواريخ ومسيرات ضد أهداف إسرائيلية بات وشيكا.