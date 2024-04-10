الخميس 1 شوال 1445 ﻫ - 11 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وكالة مهر الإيرانية تحذف تقريرا عن إغلاق المجال الجوي فوق طهران!

منذ 12 ثانية
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

A A A
طباعة المقال

حذفت وكالة مهر الإيرانية للأنباء تقريرا (الأربعاء 10-4-2024) من حسابها الرسمي على منصة إكس كان يفيد بإغلاق إيران مجالها الجوي فوق العاصمة طهران، ونفت في منشور جديد نشرها أي شيء من هذا القبيل.

كانت الوكالة شبه الرسمية قد نقلت في التقرير الأصلي الذي نشر على إكس عن وزير الدفاع الإيراني قوله إنه تم تعليق النشاط الجوي بالكامل فوق طهران اعتبارا من الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء “بسبب تدريبات عسكرية”.

Image

من جهة أخرى، نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين أن قائد القيادة الوسطى الأميركية قد يزور إسرائيل للتنسيق بشأن هجوم إيراني محتمل، مشيرا إلى أن التنسيق الإسرائيلي الأميركي يشمل الدفاع الجوي والصاروخي المشترك في المنطقة.

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب تتواصل مع واشنطن، بشأن إمكانية الحد من رد إيران، عبر رسائل التحذير وإبراز القوة، وأكدوا أن إسرائيل تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمسيرات، وشددوا على أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل مباشرة فسترد بالمثل.

بدوره، نقل موقع “بلومبرغ” الأميركي عن مصادر أنه من غير المتوقع أن يستهدف هجوم إيران منشآت مدنية وقد لا يأتي بالضرورة من شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاءها يرون أن هجوم إيران ووكلائها بصواريخ ومسيرات ضد أهداف إسرائيلية بات وشيكا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
ناريندرا مودي: يتعين على الهند والصين حل النزاع الحدودي بشكل عاجل
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
إيران تتخذ قراراً مفاجئاً اعتباراً من منتصف الليل.. وإسرائيل تترقب وتتوعد!
مشاهد من غزة
غزة تحت النار
روسيا والأمم المتحدة تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
12 دولة عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. من هي؟
عائلة محمد سرور
قناة إسرائيلية تكشف معلومات خطيرة تتعلق بمقتل "محمد سرور".. ما علاقة الموساد!؟
باسكال سليمان
تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"