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وكالة نقلا عن حكومة أرمينيا: عدد لاجئي قرة باغ يصل إلى 6650 شخصا

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2023 6:34 مساءً

علم ارمينيا

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نقلت وكالة سبوتنيك أرمينيا للأنباء عن الحكومة الأرمينية قولها إن ما لا يقل عن 6650 شخصا عبروا إلى البلاد من منطقة ناجورنو قرة باغ الأذرية الاثنين، ارتفاعا من نحو 4850 شخصا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، الذي يزور جيب ناختشيفان الأذري، الاثنين، إن انتصار أذربيجان في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي في منطقة قرة باغ يفتح نافذة لفرصة التطبيع في المنطقة.

وأضاف أردوغان، متحدثا إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد مراسم وضع الأساس لخط أنابيب غاز من ناختشيفان إلى منطقة إغدير التركية، أنه يأمل أن تتخذ أرمينيا “خطوات صادقة” لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتابع أن نجاح أذربيجان في عملية قرة باغ مصدر فخر لتركيا، وهنأ الجيش الأذربيجاني على إظهار “حس المسؤولية” تجاه المدنيين في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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