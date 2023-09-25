وكالة: واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة تنخفض مع خفض الإمدادات الروسية

أظهرت بيانات لوكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) الاثنين أن واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي واصلت اتجاهها النزولي في الربع الثاني مع تقليص أعضاء التكتل اعتمادهم على الإمدادات الروسية.

وبعد زيادة قوية بين عامي 2021 و2022، انخفضت واردات التكتل 39.4 بالمئة من حيث القيمة و11.3 بالمئة من حيث الحجم في الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي.

وجاء ذلك بعد انخفاض 26.5 من حيث القيمة و6.1 بالمئة من حيث الحجم في الربع الأول.

وجاء في بيانات يوروستات أن روسيا، وهي أكبر مورد للزيوت النفطية إلى الاتحاد الأوروبي بحصة سوقية بلغت 15.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2022، شهدت تراجعا في هذه الحصة إلى 2.7 بالمئة فقط في الربع الثاني من هذا العام، مما يجعلها في المركز الثاني عشر بين أكبر الموردين.

وتضيف بيانات الوكالة أن النرويج وقازاخستان والولايات المتحدة والسعودية شهدت زيادة في حصصها السوقية في الفترة نفسها.

وحظر التكتل واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا منذ ديسمبر\كانون الأول 2022 ومشتقات النفط الروسي في فبراير شباط 2023 في مسعى للاستغناء عن منتجات روسيا النفطية ومعاقبتها على غزوها لأوكرانيا.

وقالت يوروستات “انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي كثيرا (17 بالمئة من حيث الحجم) في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وربما حدث هذا الانخفاض نتيجة خطة التكتل للتقليص مع تعهد دول الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الغاز”.

وقالت الوكالة إن حصة روسيا من الغاز الطبيعي في صورته الغازية انخفضت 14.5 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 13.8 بالمئة من إجمالي واردات التكتل في الربع الثاني، وزادت حصتي الجزائر 9.3 بالمئة والنرويج 6.2 بالمئة لتصبح النرويج أكبر مورد للاتحاد الأوروبي.

وظلت الولايات المتحدة، في الفترة نفسها، المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال بحصة بلغت 46.4 بالمئة من إجمالي واردات التكتل تليها روسيا بنسبة 12.4 بالمئة وقطر بنسبة 10.9 بالمئة.