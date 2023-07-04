وكالتان تابعتان للأمم المتحدة قلقتان من العملية الإسرائيلية في جنين

عبرت وكالتان للإغاثة تابعتان للأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقهما من نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في مدينة جنين بالضفة الغربية حيث قتل عشرة فلسطينيين، وقالتا إن هناك قيودا على وصول الخدمات الطبية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إفادة صحفية “نشعر بالقلق من حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة والضربات الجوية لمخيم للاجئين مكتظ بالسكان”. وأضافت أن من بين القتلى ثلاثة أطفال دون أن تذكر تفاصيل.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن فرق طبية منعت من دخول المخيم لعلاج الجرحى.

وقال “مُنع المستجيبون الأوائل من دخول مخيم (جنين) للاجئين، بما في ذلك الوصول إلى الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة”، وذلك في إشارة إلى القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية.