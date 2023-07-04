الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وكالتان تابعتان للأمم المتحدة قلقتان من العملية الإسرائيلية في جنين

منذ 5 ساعات
من الغارات الإسرائيلية على جنين - رويترز

من الغارات الإسرائيلية على جنين - رويترز

A A A
طباعة المقال

عبرت وكالتان للإغاثة تابعتان للأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقهما من نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في مدينة جنين بالضفة الغربية حيث قتل عشرة فلسطينيين، وقالتا إن هناك قيودا على وصول الخدمات الطبية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إفادة صحفية “نشعر بالقلق من حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة والضربات الجوية لمخيم للاجئين مكتظ بالسكان”. وأضافت أن من بين القتلى ثلاثة أطفال دون أن تذكر تفاصيل.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن فرق طبية منعت من دخول المخيم لعلاج الجرحى.

وقال “مُنع المستجيبون الأوائل من دخول مخيم (جنين) للاجئين، بما في ذلك الوصول إلى الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة”، وذلك في إشارة إلى القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اشتباكات السودان مستمرة
اشتباكات السودان
الصراع يحتدم في الخرطوم.. والجيش يسعى لقطع طرق الإمداد
منظمة شنغهاي
منظمة شنغهاي للتعاون تسعى إلى تعزيز العلاقات والتوسع
يلينا ميلاشينا
هجوم على صحفية روسية بارزة ومحاميها في الشيشان

الأكثر قراءة

كيف توفّيت الطفلة لين طالب؟
شعار الفيفا
الاحتفال ممنوع.. أبرز التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم
بشري
ما دور "حزب الله" و"سرايا المقاومة" في الصراع بين بشري وبقاع صفرين؟