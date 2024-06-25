ولاية جديدة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

نقلت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية ووكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة‭‭ ‬‬قولها بشكل منفصل إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستفوز بفترة أخرى في منصبها بموجب اتفاق أُبرم بين أحزاب سياسية وروبية كبرى.

وذكرت الصحيفة أن مفاوضين من مفاوضات التيارات السياسية الوسطية الثلاث اتفقت على حزمة قرارات تتضمن تعيين رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي ورئيسة وزراء استونيا كايا كالاس مسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتولى الثلاثي هذه المناصب، لكن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يوافقوا بعد على حزمة التعيينات هذه عندما اجتمعوا على عشاء رسمي الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يناقش الزعماء الأمر مجددا خلال قمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة.