ولاية غرب أستراليا تستعد لأسوأ عاصفة منذ 10 سنوات

أعلن مسؤولون أن ولاية غرب أستراليا تتأهب الأحد لأسوأ عاصفة منذ عشر سنوات إثر التقاء بقايا إعصار مداري بموجة باردة مضيفين أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على ساحل الولاية.

وتوقع الخبراء هبوب رياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة الأحد قرب منطقة بيلبارا، مركز إنتاج الحديد في البلاد، تتجه بعدها جنوبا صوب مدينة بيرث عاصمة الولاية خلال الليل وصباح الاثنين.

وقال جيمس أشلي مدير مكتب الأرصاد الجوية في ولاية غرب أستراليا “تهب رياح قوية بالفعل وتثير الكثير من الأتربة. هذه الظروف الجوية تتحرك جنوبا ومن المتوقع أن تضرب بيرث في وقت لاحق اليوم”. وأضاف أشلي في إفادة للصحفيين “نتوقع ارتفاع الأمواج غدا الاثنين فوق ثمانية أمتار… من غير المرجح أن تخف العاصفة بدرجة كبيرة في بيرث حتى ظهر الاثنين”.