ولاية ويسكونسن.. إصابات في إطلاق نار أثناء جنازة رجل قُتِل بيد الشرطة

أكدت السلطات الامريكية إصابة خمسة أشخاص الخميس، جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمالي الولايات المتحدة.

وجاءت الحادثة خلال إجراءات دفن رجل قُتِل أواخر مايو بأيدي الشرطة، وفق ما أفادت قوات الأمن وقناة محلية.

وقالت الشرطة في مدينة راسين الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان “أطلِقت أعيرة نارية عدة” في المقبرة الساعة 14,26 بالتوقيت المحلي (19,26 بتوقيت غرينتش).

ووفق تقرير نشرته شبكة “أن بي سي نيوز” وقعت حادثة إطلاق النار في مقبرة غريسلاند أثناء جنازة لشاب كان يبلغ من العمر 37 عاما.

وكانت شرطة مدينة راسين قد طلبت من الناس الابتعاد عن مقبرة غريسلاند، وأشارت، في وقت سابق الخميس، إلى وجود “عدة ضحايا”، فيما أشار تقرير “أن بي سي نيوز” إلى وجود خمس إصابات حتى الآن.

وأضافت الشرطة أنها لا تزال تحقق في الحادثة.

وشهدت عدة ولايات حوادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أوقعت أربعة قتلى وعشرات الجرحى بحسب إحصاء لموقع “غان فايلنس آركايف”.

وقتل الأربعاء خمسة أشخاص في ولاية أوكلاهوما، بسبب إطلاق نار في مبنى ناتالي بمستشفى سانت فرانسيس في مدينة تولسا.

وقتل الأسبوع الماضي 19 طفلا تراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما ومعلمتان في مدرسة روب الابتدائية بولاية تكساس برصاص شاب مراهق، ما أغرق الولايات المتحدة مجددا في كابوس عمليات إطلاق النار الجماعية في المدارس.