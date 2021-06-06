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وليد بخاري: لن يحرِّر فلسطين من يشتم فاتحها

6 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 6 - يونيو - 2021 4:03 مساءً
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا:” امتاز شيخ الأقصى #رائد_صلاح بغزارته المعرفية والتاريخية لنشأة الفرق والمذاهب التي تشعبت فحادت عن الطريق المستقيم، والأهم من ذلك بموضوعيته، وقد قال : ” لَنْ يُحرِّر #فلسطين من يشتُم فاتحها ” أمير المؤمنين #عُمَر_بن_الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.

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