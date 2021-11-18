ولي العهد البريطاني يلتقي السيسي في القاهرة

من المقرر أن يلتقي ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزجته، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وكشف السفير البريطاني بالقاهرة غاريث بايلي، كواليس زيارة الأمير البريطاني تشارلز مع زوجته الدوقة كاميلا إلى مصر.

وقال بايلي إن الأمير تشارلز سيزور شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى زيارة خاصة للمشاريع التي تعتبر نموذجا للتنمية المستدامة داخل الدولة المصرية، مبينا أن دوقة كورنوال ستلتقى بعدد من السيدات المعيلات وكيفية دعم أنفسهن بطرق تحافظ على البيئة.

وأضاف: “الأمير تشارلز مشتاق لزيارة الأهرامات”، مشيرا إلى أن “هناك احتراما لمصر في العالم كونها دولة ستترأس قمة المناخ العام المقبل”، لافتا إلى أن “هناك أكثر من 4 آلاف سائح بريطاني يزورون مصر أسبوعيا”.

وكانت السفارة البريطانية لدى القاهرة قد أعلنت أن الأمير تشارلز وزوجته سيزوران مصر، اليوم الخميس، الموافق 18 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التقى بحضور الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين، الأمير البريطاني تشارلز، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال، كاميلا، في قصر الحسينية بعمان.

يذكر أن الأمير تشارلز، هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية.

ويحمل لقب ولي العهد ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وريث شرعي سنا في تاريخ بريطانيا.